«Аэрофлот» разрешил россиянам покупку субсидируемых билетов из Калининграда

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила всем гражданам России покупку субсидируемых билетов из Калининграда в Москву.

«Аэрофлот вводит новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград — Москва. Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на данном маршруте могут приобрести все граждане РФ без ограничений», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что тарифы будут действовать в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.