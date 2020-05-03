«Аэрофлот» разрешил россиянам покупку субсидируемых билетов из Калининграда

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Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила всем гражданам России покупку субсидируемых билетов из Калининграда в Москву.

 «Аэрофлот вводит новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград — Москва. Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на данном маршруте могут приобрести все граждане РФ без ограничений», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что тарифы будут действовать в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.

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