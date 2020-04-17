«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.

«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определённость с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря компании Юлии Спиваковой.

Она отметила: это сделано, чтобы не создавать нагрузку в связи с новыми циклами перебронирований.

«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелётов», — уточнила Спивакова.

Ранее СМИ обратили внимание, что на сайте «Аэрофлота» появилась возможность купить билеты на международные рейсы только с начала августа текущего года.

В начале апреля стало известно, что «Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов по России.