«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу

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Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определённость с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря компании Юлии Спиваковой.

Она отметила: это сделано, чтобы не создавать нагрузку в связи с новыми циклами перебронирований.

«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелётов», — уточнила Спивакова.

Ранее СМИ обратили внимание, что на сайте «Аэрофлота» появилась возможность купить билеты на международные рейсы только с начала августа текущего года.

В начале апреля стало известно, что «Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов по России.

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