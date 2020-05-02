В Нижегородской области три города закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.

«Практически во всех населённых пунктах, где вводится карантин, во-первых, работают важные для региона предприятия и организации, во-вторых, достаточно высокий уровень миграции. Несмотря на все ограничения, туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания», — приводит РИА Новости слова губернатора.

На территорию населённых пунктов, в которых объявлен карантин, запрещается въезд не проживающих там. Запрещается также выезд граждан.

Для контроля устанавливаются КПП и блокпосты.

Ранее Никитин внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которые подразумевают усиление мер безопасности в майские праздники.