Жителям Нижнего Новгорода разъяснили правила проезда на дачу
- РИА Новости
Так, поездка на дачу теперь возможна при наличии документа, подтверждающего право собственности.
Поездку можно совершить на личном автомобиле или на такси, при этом количество перемещений за город и обратно ограничивается двумя в течение недели.
Также ограничено число поездок в магазин или аптеку: оформить заявку можно не чаще раза в сутки.
«В очередной раз обращаю внимание нижегородцев, что самым действенным способом в борьбе с коронавирусом является самоизоляция», — подчеркнул Никитин.
Ранее власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам поехать на дачу.