Жителям Нижнего Новгорода разъяснили правила проезда на дачу

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которые подразумевают усиление мер безопасности в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Жителям Нижнего Новгорода разъяснили правила проезда на дачу
  • РИА Новости

Так, поездка на дачу теперь возможна при наличии документа, подтверждающего право собственности.

Поездку можно совершить на личном автомобиле или на такси, при этом количество перемещений за город и обратно ограничивается двумя в течение недели.

Также ограничено число поездок в магазин или аптеку: оформить заявку можно не чаще раза в сутки. 

«В очередной раз обращаю внимание нижегородцев, что самым действенным способом в борьбе с коронавирусом является самоизоляция», — подчеркнул Никитин.

Ранее власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам поехать на дачу

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