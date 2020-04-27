Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники

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Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В частности, при себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности, также возможно предоставление договора аренды. 

Отмечается, что петербуржцы на личном автотранспорте должны следовать по маршруту без остановок на территории населённых пунктов.

Также в числе требований — минимизировать контакты с соседями. Покидать пределы участка можно только при необходимости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению на предстоящих выходных в связи с ограничениями, введёнными из-за коронавирусной инфекции.

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