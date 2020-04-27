Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники
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- РИА Новости
В частности, при себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности, также возможно предоставление договора аренды.
Отмечается, что петербуржцы на личном автотранспорте должны следовать по маршруту без остановок на территории населённых пунктов.
Также в числе требований — минимизировать контакты с соседями. Покидать пределы участка можно только при необходимости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению на предстоящих выходных в связи с ограничениями, введёнными из-за коронавирусной инфекции.