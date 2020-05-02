В рамках проекта #ПочтаПобеды ветерану Спартаку Сычёву пришло письмо из Италии

В рамках проекта RT #ПочтаПобеды Маттиа Росси из Италии прислал письмо ветерану Спартаку Сычёву, который участвовал в кровопролитных боях подо Ржевом, освобождал Киев, штурмовал Берлин и расписался на Рейхстаге.

«Я пишу вам из Италии и хочу сказать спасибо вам и всем советским героям, которые выиграли Вторую мировую войну и освободили мир от фашизма», — говорится в письме Росси.

Мужчина рассказал, что его дедушка был антифашистом и воевал с гитлеровцами в партизанском отряде в горах Италии.

«Ваше наследие не должно быть потеряно, потому что вы подарили нам будущее. Буду всегда вам благодарен, товарищ Спартак Андреевич», — написал Росси.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.