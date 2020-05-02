Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Фрагмент со словами Пескова в Instagram опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал Песков.

Ранее Путин объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолёты и вертолёты.