Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

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Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам.
Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Фрагмент со словами Пескова в Instagram опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал Песков.

Ранее Путин объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолёты и вертолёты.

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