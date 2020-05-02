Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в России с европейским сценарием

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в России развивается по сценарию Европы, а не Китая.

Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Как отметил мэр столицы, за последние месяц-полтора из-за границы в Россию приехали больше миллиона человек, а москвичей из них было 120 тыс.

«Из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регионы. На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант, мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны и надо просто бороться, сглаживая пики», — цитирует его ТАСС.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего выздоровели 15 013 человек, 1222 умерли.

За последние сутки в России выявили 9623 случая заражения.