В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

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В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Отмечается, что «с учётом предыдущих закрытий эти меры коснутся 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы».

В сообщении говорится, что сами станции продолжат работать, «вход в метро и выход в город будут возможны через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли».

«В обновлённый список войдут вестибюли станций «Свиблово» и «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии. Даже в утренний час пик через каждый из них проходят менее 230 пассажиров», — рассказали в пресс-службе московского метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.

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