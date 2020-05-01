ПФЛ выступила за досрочное завершение текущего сезона

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) провела совещание совета лиги в режиме видеоконференции, в рамках которого был рассмотрен вопрос возможного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ПФЛ, возобновление сезона является затруднительным с учётом всех соревнований.

Кроме того, в руководстве ПФЛ считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении сезона командам лиги, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Розыгрыш ПФЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее в «Балтике» оценили экономический эффект от досрочного завершения сезона ФНЛ.