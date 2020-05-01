ПФЛ выступила за досрочное завершение текущего сезона
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ПФЛ, возобновление сезона является затруднительным с учётом всех соревнований.
Кроме того, в руководстве ПФЛ считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении сезона командам лиги, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Розыгрыш ПФЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса.
Ранее в «Балтике» оценили экономический эффект от досрочного завершения сезона ФНЛ.