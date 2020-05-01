Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

«Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению (далее — перечень)», — сказано в документе.

Как уточняет РИА Новости, в перечень вошли 125 пунктов зарубежных товаров, в том числе легковые и грузовые автомобили, пожарные машины, автомобили скорой помощи, иностранные круизные суда, паромы, танкеры для перевозки нефти, вертолёты и мебель.

При этом запрет не касается закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, МВД, Нацгвардии и Управделами президента.

Ранее правительство выделило 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за рубежом.