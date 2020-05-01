В Пермском крае выявили нарушения при закупке маммографов

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Выявлены нарушения при закупке и поставке маммографов в Пермский краевой онкологический диспансер.
В Пермском крае выявили нарушения при закупке маммографов
  • Pixabay

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что медицинское учреждение подписало договор на поставку оборудования на сумму более 9 млн рублей. Его приобрели в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В установленный срок маммографы в диспансер не привезли, поэтому он расторг договор в одностороннем порядке. Заказчик не уведомил о необходимости уплаты неустойки, не принял меры по начислению и взысканию штрафов и не обновил данные в реестре контрактов.

По итогам проверки вынесено представление главврачу онкодиспансера. Устранение нарушений проконтролирует районный прокурор. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ во Владимире.

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