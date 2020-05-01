В МЧС рассказали о работе по дезинфекции объектов соцобслуживания

Специалисты МЧС продезинфицировали 1747 объектов социального обслуживания с начала апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала апреля продезинфицировано в общей сложности 1747 объектов соцобслуживания на общей площади более 1,077 млн кв. м», — приводит РИА Новости сообщение.

За минувшие сутки специальными растворами обработали 176 объектов соцобслуживания.

Также в МЧС сообщили, что за апрель в регионах России были обработаны более 2,9 тыс. км автомобильных дорог. Кроме этого, организована санитарная обработка более 14,7 тыс. единиц техники МЧС и более 14,3 тыс. ведомственных зданий.

Ранее, как передавал телеканал «Звезда», военнослужащие подразделения РХБЗ ЗВО провели специальную обработку на сборном пункте Москвы.