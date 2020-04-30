В Тюмени провели дезинфекцию вокзала

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Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части 29 апреля провели полную дезинфекцию железнодорожного вокзала города Тюмени.
В Тюмени провели дезинфекцию вокзала
  • © ГУ МЧС России по Тюменской области

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России, акция состоялась в рамках межведомственного взаимодействия специалистов радиационной и химической защиты и специализированной пожарно-спасательной части МЧС.

Отмечается, что обработка проводилась с помощью ранцевых установок пожаротушения, а также импульсных установок высокого давления безопасными для здоровья человека и окружающей среды хлорсодержащими веществами, которые распылили на все поверхности — в кассовых залах, зонах ожидания, на входные группы, лестницы и территорию перед железнодорожным вокзалом.

Ранее, как передавал телеканал «Звезда», военнослужащие подразделения РХБЗ ЗВО провели специальную обработку на сборном пункте Москвы.

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