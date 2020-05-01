В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус
- РИА Новости
В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
«Сдавать тест на коронавирус при отсутствии симптомов есть смысл только после контактирования с больными или при высокой вероятности такого контакта», — добавили в Роспотребнадзоре сайту стопкоронавирус.рф.
Подтверждение коронавирусной инфекции может быть получено при первом тестировании.
В то же время для повышения вероятности выявления вируса проводится повторное взятие мазков на третьи и 11-е сутки.
Ранее телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил закупать больше экспресс-тестов на коронавирус.