Подмосковье будет закупать больше экспресс-тестов на коронавирус

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Московская область будет закупать больше экспресс-тестов на коронавирус.
Подмосковье будет закупать больше экспресс-тестов на коронавирус
  • © Пресс-служба мэрии Москвы

Об этом сообщает телеканал «360».

«Последние несколько дней мы видим увеличивающееся количество тестирований — сейчас у нас под 7 тыс. тестирований в сутки, а я уже говорил о том, что начинали мы с 500. Я поставил задачу, чтобы увеличивать тестирование, плюс мы делаем различные закупки по тест-полоскам», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с главами округов.

По его словам, такие тесты не дают ответы на все вопросы и 100%-ную гарантию, но тем не менее они показывают случаи активной фазы заболевания и существующую опасность.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил эффективность ультрафиолета в борьбе с COVID-19.

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