Власти Ростовской области рассказали о порядке поездок на дачу

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о порядке поездок на дачу в условиях распространения коронавируса.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

Как отметил Голубев, поездку стоит совершать лишь в том случае, если её нельзя перенести.

«Не должно быть больших компаний и застолий. Там, где это случалось раньше, возникал очаг коронавируса», — сказал он.

По его словам, семьи, которые намерены отправиться на дачу, должны иметь на неё документы.

В майские праздники будет усилен контроль за дачными кооперативами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковный Роспотребнадзор дал рекомендации по поездкам на дачу.