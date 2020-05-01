Власти Ростовской области рассказали о порядке поездок на дачу
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
Как отметил Голубев, поездку стоит совершать лишь в том случае, если её нельзя перенести.
«Не должно быть больших компаний и застолий. Там, где это случалось раньше, возникал очаг коронавируса», — сказал он.
По его словам, семьи, которые намерены отправиться на дачу, должны иметь на неё документы.
В майские праздники будет усилен контроль за дачными кооперативами.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковный Роспотребнадзор дал рекомендации по поездкам на дачу.