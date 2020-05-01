Власти Ростовской области рассказали о порядке поездок на дачу

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Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о порядке поездок на дачу в условиях распространения коронавируса.
Власти Ростовской области рассказали о порядке поездок на дачу
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

Как отметил Голубев, поездку стоит совершать лишь в том случае, если её нельзя перенести.

«Не должно быть больших компаний и застолий. Там, где это случалось раньше, возникал очаг коронавируса», — сказал он.

По его словам, семьи, которые намерены отправиться на дачу, должны иметь на неё документы.

В майские праздники будет усилен контроль за дачными кооперативами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковный Роспотребнадзор дал рекомендации по поездкам на дачу.

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