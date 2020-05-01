В Пензенской области разрешили возобновить работу автосервисам

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разрешил возобновить работу автосервисам.
В Пензенской области разрешили возобновить работу автосервисам
  • РИА Новости

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по техническому обслуживанию, мойке, шиномонтажу автотранспортных средств, с 1 мая разрешено организовать работу», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что более 500 предприятий на территории Крыма подали уведомление о возобновлении деятельности с 1 мая и получили разрешение. Как передаёт «Крыминформ», об этом заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк на заседании оперштаба.

Разрешено вернуться к работе ряду предприятий сферы услуг. В их числе — салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области разрешили работу автосалонов.

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