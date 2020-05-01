Володин поздравил россиян с 1 Мая

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил россиян с 1 Мая.
Володин поздравил россиян с 1 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

Как отметил Володин, традиции Первомая тесно связаны с профсоюзами, защитой прав и интересов граждан.

По словам спикера, Россия — социальное государство и улучшение жизни людей, обеспечение достойных условий труда и его оплаты носят приоритетный характер.

«На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны», — сказал Володин.

Кроме того, он заявил об активной позиции, которую занимают профсоюзы в отстаивании прав трудящихся, в диалоге с властью и работодателями.

Спикер Госдумы также пожелал россиянам счастья, здоровья и благополучия.

Ранее Володин заявил, что рабочая группа Госдумы подготовит законопроекты о кибермошенничестве и использовании биометрических данных к 12 мая.

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