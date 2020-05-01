Опрос: большинство россиян проведут майские праздники дома или на даче

Большинство российских граждан планируют провести майские праздники дома либо на даче, соблюдая режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта стопкоронавирус.рф.

Как передаёт РИА Новости, опрос был проведён в каналах стопкоронавирус.рф в Telegram и Viber.

По данным опросов из двух мессенджеров, от 57% до 63% участников опроса заявили, что проведут выходные дома и будут соблюдать режим самоизоляции. При этом от 26% до 38% респондентов намерены поехать на дачу с семьёй.

Также от 4% до 7% граждан заявили, что планируют устроить шашлыки с друзьями, а от 1% до 4% сообщили о намерении позвать гостей.

Ранее ГИБДД сообщила, что устроит в майские праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей.