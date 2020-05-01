Опрос: большинство россиян проведут майские праздники дома или на даче

Короткая ссылка
Большинство российских граждан планируют провести майские праздники дома либо на даче, соблюдая режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта стопкоронавирус.рф.
Опрос: большинство россиян проведут майские праздники дома или на даче
  • Pixabay

Как передаёт РИА Новости, опрос был проведён в каналах стопкоронавирус.рф в Telegram и Viber.

По данным опросов из двух мессенджеров, от 57% до 63% участников опроса заявили, что проведут выходные дома и будут соблюдать режим самоизоляции. При этом от 26% до 38% респондентов намерены поехать на дачу с семьёй. 

Также от 4% до 7% граждан заявили, что планируют устроить шашлыки с друзьями, а от 1% до 4% сообщили о намерении позвать гостей.

Ранее ГИБДД сообщила, что устроит в майские праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить