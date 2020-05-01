В России число ДТП с пьяными водителями с начала года возросло на 15%

ГИБДД сообщила, что количество ДТП в России с участием нетрезвых водителей с начала 2020 года увеличилось почти на 15%. Об этом информирует ТАСС.

«По оперативным данным, за неполные четыре месяца текущего года отмечается увеличение количества ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявили в ведомстве.

Всего зафиксировано почти 3 тыс. таких ДТП, в них погибли 650 человек, это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ГИБДД отметили, что управление автомобилем в нетрезвом виде стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвёртого смертельного случая.

Также в ведомстве добавили, что ГИБДД во время майских праздников организует массовые проверки по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.