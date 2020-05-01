Кузнецова назвала основные проблемы с дистанционным обучением в школах
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Она отметила три группы проблем. Первая связана с техническим оснащением и доступом в Интернет у обучающегося.
«Второй момент назовём профессиональным обеспечением процесса дистанционного образования. Это и подготовка кадров, и разработка обучающих материалов и т.д.», — заявила Кузнецова в интервью «Известиям».
К третьему блоку она отнесла вопросы психологического и физического здоровья учеников.
«Я не думаю, что дистанционное обучение лучшим образом влияет на здоровье детей, особенно младших школьников. Здесь речь о нормативах и об организации безопасного процесса обучения», — отметила Кузнецова.
Ранее заведующая кафедрой психологии труда и организационной психологии Московского государственного областного университета Елена Климова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.