Саратовский министр ушла в отставку

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Министр Саратовской области — руководитель аппарата губернатора региона Олеся Горячева ушла в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе саратовского правительства.
Саратовский министр ушла в отставку
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Постановлением губернатора области Валерия Радаева №151 от 30 апреля 2020 года Горячева Олеся Викторовна освобождена от должности министра Саратовской области — руководителя аппарата губернатора Саратовской области по собственной инициативе», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку.

На сайте госзакупок появилась информация, что на бюджетные средства будет закуплено 10 тыс. медицинских одноразовых нестерильных масок по 425 рублей за штуку.

29 апреля на территории региона ввели обязательный масочный режим. Маски необходимо носить на улице, в общественных местах и в транспорте.

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