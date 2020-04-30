Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом сообщается в аккаунте сторонников спикера в Instagram.

«Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области, направил все материалы по этому вопросу и взял под личный контроль эту ситуацию», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что на бюджетные средства будет закуплено 10 тыс. медицинских одноразовых нестерильных масок по 425 рублей за штуку.

29 апреля на территории региона ввели обязательный масочный режим. Маски необходимо носить на улице, в общественных местах и в транспорте.

По последним данным, всего с начала пандемии в области зафиксировано 392 случая заражения коронавирусом.

Сообщалось, что под Саратовом для пациентов с COVID-19 развернут более 1,7 тыс. мест.