В Подмосковье усилят контроль за цифровыми пропусками в майские праздники
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.
Проверять пропуска будут у всех водителей и пассажиров автомобилей.
Как отметил глава региона, сотрудники ДПС раздают маски всем, у кого их нет. В скором времени в Подмосковье введут обязательное ношение масок, о чём Воробьёв просил уведомлять водителей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили действие режима самоизоляции.