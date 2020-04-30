В Подмосковье усилят контроль за цифровыми пропусками в майские праздники

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В Московской области усилят контроль за цифровыми пропусками в майские праздники.
В Подмосковье усилят контроль за цифровыми пропусками в майские праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

Проверять пропуска будут у всех водителей и пассажиров автомобилей.

Как отметил глава региона, сотрудники ДПС раздают маски всем, у кого их нет. В скором времени в Подмосковье введут обязательное ношение масок, о чём Воробьёв просил уведомлять водителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили действие режима самоизоляции.

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