Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало регионам завершить обучение 9-х и 11-х классов до 5 июня, обучение 10-х классов — до 30 мая.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для 10-х классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29—30 мая, 9-м и 11-м классам рекомендовано завершить обучение до 5 июня», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что 1—8-м классам обучение рекомендуется завершить до 15—16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.

«При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания», — говорится в сообщении.

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.

Ранее URA.RU передавало, что директор Департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов рассказал, что для школьников Тюменской области с 1-го по 8-й класс учебный год будет завершён 15 мая.