Учебный год в Тюменской области завершится 15 мая
Как передаёт URA.RU, он уточнил, что для тех школ, где дети учатся на шестидневке, учебный год закончится 16 мая, а для 9—11-х классов — 29 мая. При этом обучение будет происходить по-прежнему в дистанционном режиме.
«Переводных контрольных не будет, школьники получат свои четвертные и годовые оценки и пойдут на каникулы. Для старших классов программа будет скорректирована, сделан упор на основные предметы — русский язык и математику», — заявил Воронцов.
По его словам, 9-е классы в этом году будут сдавать два экзамена ОГЭ по данным предметам, а для 11-х классов также будут увеличены часы по математике, русскому языку и профильным предметам, которые им потребуются для поступления в вузы.
Ранее «Невские новости» сообщали, что учебный год в Новгородской области завершится 22 мая.