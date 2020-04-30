Учебный год в Тюменской области завершится 15 мая

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Директор Департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов рассказал, что для школьников региона с 1-го по 8-й класс учебный год будет завершён 15 мая на фоне карантина по коронавирусу.

Как передаёт URA.RU, он уточнил, что для тех школ, где дети учатся на шестидневке, учебный год закончится 16 мая, а для 9—11-х классов — 29 мая. При этом обучение будет происходить по-прежнему в дистанционном режиме.

«Переводных контрольных не будет, школьники получат свои четвертные и годовые оценки и пойдут на каникулы. Для старших классов программа будет скорректирована, сделан упор на основные предметы — русский язык и математику», — заявил Воронцов.

По его словам, 9-е классы в этом году будут сдавать два экзамена ОГЭ по данным предметам, а для 11-х классов также будут увеличены часы по математике, русскому языку и профильным предметам, которые им потребуются для поступления в вузы.

Ранее «Невские новости» сообщали, что учебный год в Новгородской области завершится 22 мая.

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