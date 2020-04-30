В Минобороны назвали число случаев заражения коронавирусом среди военных

В Минобороны назвали число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военнослужащих.

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 30 апреля сего года установлено 1068 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.