В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Франции
- © RT
«Спасибо вам за вашу самоотдачу ради свободы, ради вашей родины. Вы также были бойцом за свободу», — написал Родье Симон.
По словам Симона, он восхищается Дёминой и преклоняется перед её отвагой.
Мужчина также рассказал, что родился во Вьерзоне.
«Целые кварталы Вьерзона подверглись бомбардировкам во время войны, в частности чтобы разрушить мосты, перекинутые через реку Шер и железнодорожные линии. Члены моей семьи перевозили людей, так как река делила Вьерзон на свободную зону на юге и оккупированную на севере», — сообщил он.
Симон пожелал Дёминой крепкого здоровья и долгой жизни.
В рамках проекта #ПочтаПобеды ранее была опубликована история Екатерины Григорьевны Дёминой.
В военные годы она занималась производством снарядов. После гибели брата на фронте Екатерина пришла в военкомат и попросилась на передовую.
Так она стала служить на наблюдательном посту. По звуку мотора Екатерина Григорьевна научилась определять вражеские бомбардировщики.
В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.
С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории войн и побед которых будут рассказаны в течение следующих месяцев.
Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы ветеранам.