В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Франции

В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо из Франции, адресованное ветерану Екатерине Дёминой.

«Спасибо вам за вашу самоотдачу ради свободы, ради вашей родины. Вы также были бойцом за свободу», — написал Родье Симон.

По словам Симона, он восхищается Дёминой и преклоняется перед её отвагой.

Мужчина также рассказал, что родился во Вьерзоне.

«Целые кварталы Вьерзона подверглись бомбардировкам во время войны, в частности чтобы разрушить мосты, перекинутые через реку Шер и железнодорожные линии. Члены моей семьи перевозили людей, так как река делила Вьерзон на свободную зону на юге и оккупированную на севере», — сообщил он.

Симон пожелал Дёминой крепкого здоровья и долгой жизни.

В рамках проекта #ПочтаПобеды ранее была опубликована история Екатерины Григорьевны Дёминой.

В военные годы она занималась производством снарядов. После гибели брата на фронте Екатерина пришла в военкомат и попросилась на передовую.

Так она стала служить на наблюдательном посту. По звуку мотора Екатерина Григорьевна научилась определять вражеские бомбардировщики.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории войн и побед которых будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы ветеранам.