В Подмосковье могут регламентировать продажу медицинских масок

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В Подмосковье могут регламентировать продажу медицинских масок, чтобы избежать дефицита этого товара, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В Подмосковье могут регламентировать продажу медицинских масок
  • © РИА Новости

«Нам нужно предусмотреть такой регламент, который я подпишу, чтобы человек, приходящий в аптеку, не покупал маски впрок коробками. Нужно, чтобы аптеки выдавали по 10—20 масок. Давайте внимательно посчитаем, чтобы не получилось так, что человек пришёл в аптеку, а масок нет», — сказал он в эфире телеканала «360». Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что московские следователи проведут проверку сообщений СМИ о продаже в интернете некачественных медицинских масок по завышенным ценам.

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