Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу

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Власти Москвы рассказали, как нужно оформлять цифровой пропуск для поездки на дачу.
Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу
  • РИА Новости

«Сделать это можно тремя способами: на сайте mos.ru, отправив смс на номер 7377 или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. При этом важно отправить заявку не позже чем за пять часов до поездки», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Независимо от способа оформления, привязывать цифровой пропуск к бумажным билетам для проезда в электричках не нужно. Необходимо обязательно взять в поездку документ, указанный в пропуске.

Рекомендуется уточнить расписание автобусов и электричек, поскольку график движения мог измениться.

«Если же вы поедете на автомобиле, удостоверьтесь, что разрешения оформлены на каждого пассажира, а не только на водителя», — отмечается в сообщении.

Разовый пропуск для поездок в личных целях действителен один день, поэтому если предполагается ночёвка на даче, то для возвращения потребуется оформить ещё один пропуск.

«При этом помните, что получить пропуск для поездок в личных целях можно не чаще двух раз в неделю», — добавили в мэрии.

Со своей стороны, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» уточнил, что если москвичи живут на даче и ездят на работу в столицу, то рабочий или служебный пропуск нужно пролонгировать на сайте nedoma.mos.ru.

«Никаких изменений в режим цифровых пропусков не внесено в Москве и области. Для поездок на дачу можно получить разовый пропуск, указав цель поездки «дача», указать пункт назначения. Важно подчеркнуть, что цифровой пропуск, полученный в Москве, также работает на территории Подмосковья», — сказал он.

По его словам, пропуск нужно оформить на каждого члена семьи старше 14 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили действие режима самоизоляции.

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