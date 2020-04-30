В Челябинской области рассказали о ходе ликвидации крупной свалки

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В Челябинской области рассказали о ходе ликвидации одной из крупных свалок. Работы в Увельском районе проводятся в ускоренном режиме с начала года и должны завершиться через несколько месяцев.
В Челябинской области рассказали о ходе ликвидации крупной свалки
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Большая часть мусора уже вывезена на полигон в Полетаево. В общей сложности требуется восстановить участок площадью 70 га. Это один из самых крупных объектов ТКО в регионе.

«Рекультивация свалки решает одну из наиболее острых экологических проблем, связанную с пожарами и едким запахом, на который жаловались люди. В итоге должно значительно улучшиться санитарно-эпидемиологическое благополучие всего района», — заявил депутат Госдумы Анатолий Литовченко, который ранее был главой этого района.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области усилят меры по бесперебойному вывозу отходов в майские праздники.

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