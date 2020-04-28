В Подмосковье усилят меры по бесперебойному вывозу отходов в майские праздники

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В Московской области усилят меры по бесперебойному вывозу отходов в майские праздники.
В Подмосковье усилят меры по бесперебойному вывозу отходов в майские праздники
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

Планируется установить дополнительные контейнеры и бункеры, создать резерв техники на случай аварийных ситуаций, усилить работу мусоровозов.

«Мы прогнозируем дополнительное увеличение объёма отходов в Подмосковье в период майских праздников», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, во время режима самоизоляции объём уже увеличился на 20%.

Ранее эксперт ТСЖ фонда «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ НОД «За права человека» Виктор Федорук в беседе с Nation News оценил ситуацию с вывозом мусора в регионах.

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