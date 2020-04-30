Экипаж подлодки ЧФ выполнил погружение на глубину более 200 метров

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Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» выполнил погружение на глубину более 200 м, рассказали в пресс-службе Черноморского флота.
Экипаж подлодки ЧФ выполнил погружение на глубину более 200 метров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Военнослужащие тренировались выполнять задачи на различных глубинах в соответствии с планом боевой подготовки. Погружение состоялось на одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.

«В ходе глубоководного погружения экипаж отработал алгоритм действий по управлению подводной лодкой на больших глубинах, а также проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Погружение обеспечивали экипаж спасательного судна «Эпрон» и фрегата «Адмирал Эссен».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.

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