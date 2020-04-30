Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность
- РИА Новости
«В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. И прямо скажу, борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке», — сказал он.
Как отметил глава государства, удалось доказать, что «мы вместе, мы единая, сплочённая страна».
«Мы разделяем общие ценности, которые передавали и передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего», — добавил он.
28 апреля Путин заявил о недопустимости жертвовать людьми ради спасения экономики в условиях распространения COVID-19 и привёл в пример древнюю Спарту.