Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность

Борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала экзаменом на человечность и способность к состраданию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками акции «Мы вместе».

«В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. И прямо скажу, борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке», — сказал он.

Как отметил глава государства, удалось доказать, что «мы вместе, мы единая, сплочённая страна».

«Мы разделяем общие ценности, которые передавали и передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего», — добавил он.

28 апреля Путин заявил о недопустимости жертвовать людьми ради спасения экономики в условиях распространения COVID-19 и привёл в пример древнюю Спарту.

RT вёл прямую трансляцию.