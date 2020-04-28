Путин заявил о недопустимости жертвовать людьми, как в Спарте

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Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости жертвовать людьми ради спасения экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и привёл в пример древнюю Спарту.
Путин заявил о недопустимости жертвовать людьми, как в Спарте
  • РИА Новости

«Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках, однако ей это не помогло, и в конечном счёте она утратила свою государственность», — сказал Путин, отметив, что эта история поучительна.

По его словам, «те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по-сути, призывают вернуться к дикости и варварству».

Он пояснил, что временные ограничения необходимы для сохранения жизни граждан, «для того, чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил».

Также Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России ещё не пройден.

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