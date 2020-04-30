В Москве волонтёрам разрешили парковаться бесплатно

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Волонтёрам, принимающим участие в доставке продуктов питания и лекарств москвичам, которые находятся на карантине, дадут возможность бесплатно пользоваться городскими парковками.
В Москве волонтёрам разрешили парковаться бесплатно
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

«Сегодня крайне важно поддерживать тех, кто помогает нам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по всей Москве ежедневно работают волонтёры, доставляя лекарства и продукты тем, кто должен оставаться дома».

«Мы уже раздаём им карты «Тройка» для проезда на общественном транспорте. Сейчас приняли решение предоставить волонтёрам, как и медикам, право пользоваться бесплатной парковкой», — рассказали в ведомстве.

Ранее актёр Александр Ряполов рассказал в беседе с НСН, как работает волонтёром.

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