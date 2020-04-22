Актёр Александр Ряполов рассказал о работе волонтёром

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Актёр Александр Ряполов рассказал, как работает волонтёром.
Актёр Александр Ряполов рассказал о работе волонтёром
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«Сегодня шестой день, как я являюсь волонтёром. Ежедневно нам дают заявки с обращениями от пенсионеров, сегодня у меня таких четыре», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, обычно просят купить продукты первой необходимости, в том числе хлеб, молоко, яйца, курицу, масло.

«Для этих людей ты пытаешься выбрать как можно более качественные продукты, но при этом и максимально дешёвые по стоимости, потому что я не хочу, чтобы пенсионер потратил много денег, которых у него и так особо нет», — отметил Ряполов.

Как добавил актёр, самое главное, чтобы пандемия быстрее закончилась.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе Дружин здоровья во время пандемии коронавируса.

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