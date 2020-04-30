В Совфеде прокомментировали предложение объявить амнистию по «лёгким» статьям КоАП
- РИА Новости
«Я думаю, что в связи с 75-летием Победы наверняка будет амнистия — это обычная практика в нашей жизни, но по более серьёзным нарушениям, не по таким», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, такую меру можно было бы считать реальной поддержкой.
Как отметил Рязанский, в этой части каждое социальное решение является неплохим, но с технологической точки зрения может быть труднореализуемым.
В Госдуму в ближайшее время намерены внести проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения», приуроченный к 75-летию Победы. Цель инициативы — смягчение негативных социально-экономических последствий распространения коронавируса.
В частности, предложено простить штрафы за безбилетный проезд и большинство нарушений ПДД.
Ранее сообщалось, что в Минюсте пояснили идею штрафов за лай собак по ночам.