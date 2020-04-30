В Совфеде прокомментировали предложение объявить амнистию по «лёгким» статьям КоАП

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение объявить амнистию по «лёгким» статьям КоАП.
В Совфеде прокомментировали предложение объявить амнистию по «лёгким» статьям КоАП
  • РИА Новости

«Я думаю, что в связи с 75-летием Победы наверняка будет амнистия — это обычная практика в нашей жизни, но по более серьёзным нарушениям, не по таким», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, такую меру можно было бы считать реальной поддержкой.

Как отметил Рязанский, в этой части каждое социальное решение является неплохим, но с технологической точки зрения может быть труднореализуемым.

В Госдуму в ближайшее время намерены внести проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения», приуроченный к 75-летию Победы. Цель инициативы — смягчение негативных социально-экономических последствий распространения коронавируса.

В частности, предложено простить штрафы за безбилетный проезд и большинство нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что в Минюсте пояснили идею штрафов за лай собак по ночам.

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