В Совфеде прокомментировали предложение объявить амнистию по «лёгким» статьям КоАП

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение объявить амнистию по «лёгким» статьям КоАП.

«Я думаю, что в связи с 75-летием Победы наверняка будет амнистия — это обычная практика в нашей жизни, но по более серьёзным нарушениям, не по таким», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, такую меру можно было бы считать реальной поддержкой.

Как отметил Рязанский, в этой части каждое социальное решение является неплохим, но с технологической точки зрения может быть труднореализуемым.

В Госдуму в ближайшее время намерены внести проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения», приуроченный к 75-летию Победы. Цель инициативы — смягчение негативных социально-экономических последствий распространения коронавируса.

В частности, предложено простить штрафы за безбилетный проезд и большинство нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что в Минюсте пояснили идею штрафов за лай собак по ночам.