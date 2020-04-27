В Минюсте пояснили идею штрафов за лай собак по ночам

В новую редакцию КоАП предлагается включить административную ответственность за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Там отметили, что правонарушением будет считаться бездействие и безответственность тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины в ночное время.

«Лай собак ночью, работающая сигнализация указаны как примеры, конкретно такие случаи не будут прописаны в КоАП», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции предложило ввести наказание для тех, кто не препятствует производству шума в период с 23:00 до 07:00.

Уточнялось, что такая формулировка позволит привлечь к ответственности хозяев лающих по ночам собак, а также тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля.