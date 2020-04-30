Эксперт оценила последствия пандемии для рынка труда

Основательница рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алёна Владимирская оценила последствия пандемии для рынка труда.

«Пандемия показала, что наступает время профессионалов. Для суперпрофи ничего не изменится, даже если он работает в той профессии, которая подлежит автоматизации. В той же бухгалтерии останется много задач, требующих серьёзной умственной работы», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, автоматизация формирует запрос и на новые профессии — потребуется большое число IT-специалистов, методологов, менеджеров проектов.

Как считает Владимирская, очень сильно расти и меняться будет такая отрасль, как онлайн-образование.

«Кроме того, во всём мире сейчас очень большие деньги вливаются в фарму и медицинское оборудование. И эти инвестиции будут только увеличиваться: все поняли, что вирусы и эпидемии рядом с нами», — сказала она.

Эксперт прогнозирует, что будет расти и всё то, что связано с АПК, и большое внимание уделят продовольственной безопасности.

Развитие получат и все формы безопасности, полагает Владимирская.

«Но на самом деле прокачивать навыки сейчас нужно всем. Возможности для развития есть всегда», — добавила она.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.