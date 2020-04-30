Эксперт оценила последствия пандемии для рынка труда

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Основательница рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алёна Владимирская оценила последствия пандемии для рынка труда.
Эксперт оценила последствия пандемии для рынка труда
  • РИА Новости

«Пандемия показала, что наступает время профессионалов. Для суперпрофи ничего не изменится, даже если он работает в той профессии, которая подлежит автоматизации. В той же бухгалтерии останется много задач, требующих серьёзной умственной работы», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, автоматизация формирует запрос и на новые профессии — потребуется большое число IT-специалистов, методологов, менеджеров проектов.

Как считает Владимирская, очень сильно расти и меняться будет такая отрасль, как онлайн-образование.

«Кроме того, во всём мире сейчас очень большие деньги вливаются в фарму и медицинское оборудование. И эти инвестиции будут только увеличиваться: все поняли, что вирусы и эпидемии рядом с нами», — сказала она.

Эксперт прогнозирует, что будет расти и всё то, что связано с АПК, и большое внимание уделят продовольственной безопасности.

Развитие получат и все формы безопасности, полагает Владимирская.

«Но на самом деле прокачивать навыки сейчас нужно всем. Возможности для развития есть всегда», — добавила она.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.

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