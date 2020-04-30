Источник сообщил подробности ограбления склада с масками в Подмосковье

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В нападении на склад в Одинцовском районе Московской области участвовали от 12 до 15 человек, были украдены 600 коробок с масками и электронными градусниками. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил подробности ограбления склада с масками в Подмосковье
  • РИА Новости

По его словам, группа из 12—15 человек в масках и перчатках проникла на склад вечером 28 апреля. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники связали двух рабочих.

После этого они на «газели» без регистрационных знаков в течение примерно семи часов совершили шесть поездок, в ходе которых вывезли все 600 коробок.

Согласно предварительным данным, сумма ущерба составила 60 млн рублей.

Помимо товаров, грабители также похитили около 1 млн рублей и мобильные телефоны.

О происшествии в правоохранительные органы сообщил старший менеджер компании, которой принадлежали похищенные коробки.

Ранее в МВД заявили, что получили сообщение о хищении «с использованием оружия» на складе в Подмосковье 1 млн рублей, трёх мобильных телефонов и 600 коробок «с медицинскими масками и электронными градусниками».

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

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