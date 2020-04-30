Правительство направит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

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Правительство России выделит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, по поручению президента Владимира Путина 12 млрд рублей пойдёт на поддержку застройщиков ДОМ.РФ, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от квартир в срок.

«Ещё 30 млрд рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков, с помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тыс. граждан», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее Путин в ходе совещания с кабмином предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков.

Он потребовал направить ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, чтобы тысячи семей смогли быстрее получить жильё.

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