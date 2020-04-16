Путин предложил докапитализировать фонд защиты прав дольщиков

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей.
Путин предложил докапитализировать фонд защиты прав дольщиков
  • РИА Новости

Путин отметил, что во многих регионах до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков. 

«Предлагаю докапитализировать фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей», — заявил он.

Президент добавил, что эти ресурсы нужно направить на «решение проблем, накопленных в прошлые годы», чтобы тысячи семей смогли быстрее получить жильё.

RT вёл прямую трансляцию совещания.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики Московской области Инну Федотову передавал, что в регионе восстановили права почти 6,8 тыс. дольщиков в I квартале 2020 года.

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