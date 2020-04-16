Путин предложил докапитализировать фонд защиты прав дольщиков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей.

Путин отметил, что во многих регионах до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков.

«Предлагаю докапитализировать фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей», — заявил он.

Президент добавил, что эти ресурсы нужно направить на «решение проблем, накопленных в прошлые годы», чтобы тысячи семей смогли быстрее получить жильё.

RT вёл прямую трансляцию совещания.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики Московской области Инну Федотову передавал, что в регионе восстановили права почти 6,8 тыс. дольщиков в I квартале 2020 года.