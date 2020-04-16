Путин предложил докапитализировать фонд защиты прав дольщиков
- РИА Новости
Путин отметил, что во многих регионах до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков.
«Предлагаю докапитализировать фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей», — заявил он.
Президент добавил, что эти ресурсы нужно направить на «решение проблем, накопленных в прошлые годы», чтобы тысячи семей смогли быстрее получить жильё.
RT вёл прямую трансляцию совещания.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики Московской области Инну Федотову передавал, что в регионе восстановили права почти 6,8 тыс. дольщиков в I квартале 2020 года.