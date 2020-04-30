В Коми произошло возгорание на нефтескважине

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Один человек пострадал при возгорании на нефтескважине в Коми.
В Коми произошло возгорание на нефтескважине
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Лукойл-Коми».

«Пресс-служба ООО «Лукойл-Коми» сообщает о возгорании на скважине одного из месторождений, произошедшем при проведении подрядной организацией ООО «КРС «Евразия» плановой технологической операции. Бригада подрядчиков оперативно ликвидировала возгорание», — указали в компании.

Уточняется, что пострадавшего санитарным рейсом доставили в Усинск. О произошедшем было сообщено государственным органам.

Ранее на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области произошёл пожар.

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