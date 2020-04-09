На нефтехимическом объекте в Самарской области произошёл пожар

На открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области произошёл пожар, пострадали четыре человека.

«В 15:40 по местному времени поступило сообщение о пожаре на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании, происходит горение установки. В результате пожара, по предварительным данным, пострадали четыре человека», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Отмечается, что пострадавших осматривают врачи скорой помощи.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на территории завода тонкого органического синтеза.