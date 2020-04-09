На нефтехимическом объекте в Самарской области произошёл пожар
- РИА Новости
«В 15:40 по местному времени поступило сообщение о пожаре на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании, происходит горение установки. В результате пожара, по предварительным данным, пострадали четыре человека», — приводит ТАСС сообщение МЧС.
Отмечается, что пострадавших осматривают врачи скорой помощи.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на территории завода тонкого органического синтеза.