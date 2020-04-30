Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

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Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя тему прироста числа инфицированных.
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост… Пока ещё далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Согласно данным на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев заражения COVID-19, за сутки зарегистрировали 7099 случаев, выздоровели 11 619 человек, умерли 1073.  

Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники. 

По его словам, России удалось избежать катастрофического сценария с распространением вируса.

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