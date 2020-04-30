Минобороны сдало в эксплуатацию шесть инфекционных медцентров
- РИА Новости
«Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, в центры поставили медицинскую технику, в том числе рентгеноборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.
Ранее военные Минобороны приступили к строительству в Воронеже медицинского центра для лечения заражённых коронавирусной инфекцией.