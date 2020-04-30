Минобороны сдало в эксплуатацию шесть инфекционных медцентров

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали в эксплуатацию шесть многофункциональных инфекционных медицинских центров в регионах страны. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Минобороны сдало в эксплуатацию шесть инфекционных медцентров
  • РИА Новости

«Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в центры поставили медицинскую технику, в том числе рентгеноборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.

Ранее военные Минобороны приступили к строительству в Воронеже медицинского центра для лечения заражённых коронавирусной инфекцией.

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