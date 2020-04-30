ВС рекомендовал в условиях эпидемии не отправлять подозреваемых в СИЗО

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Верховный суд России рекомендовал судам учитывать ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 и не помещать под стражу подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на обзор ВС по вопросам судебной практики в условиях борьбы с коронавирусом.
ВС рекомендовал в условиях эпидемии не отправлять подозреваемых в СИЗО
  • РИА Новости

Верховный суд отмечает, что в условиях распространения в России COVID-19 «наряду с другими обстоятельствами» суд вправе «учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах».

В документе говорится, что заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого в нетяжких преступлениях, за которое предусматривается максимальное наказание до трёх лет лишения свободы, «может быть принято судом лишь в исключительных случаях».

Там подчеркнули, что наличие обстоятельств, при которых таких лиц заключают под стражу (отсутствие постоянного места жительства, нарушение ранее избранной меры пресечения, факт того, что обвиняемый ранее скрылся от органов следствия или суда) — «само по себе не является безусловным основанием для удовлетворения ходатайства органов предварительного расследования о заключении под стражу».

В середине марта в ВС заявили, что суды ограничат рассмотрение дел и проход посетителей в здания из-за коронавируса.

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