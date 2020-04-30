Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

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Трое боевиков, нейтрализованные в Екатеринбурге, были сторонниками террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ
  • © ФСБ РФ/РИА Новости

«По имеющимся в Оперативном штабе НАК данным преступники были сторонниками международной террористической организации ИГ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, они готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.

Ранее в Чкаловском районе Екатеринбурга в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов. На месте обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. 

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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