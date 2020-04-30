Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ
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«По имеющимся в Оперативном штабе НАК данным преступники были сторонниками международной террористической организации ИГ», — говорится в сообщении.
Как отмечается, они готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.
Ранее в Чкаловском районе Екатеринбурга в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов. На месте обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.